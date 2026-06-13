Дейвид Бекъм-първият спортист милиардер. Колко пари е скътал
Това важи за Великобритания, според класацията на „Сънди Таймс“ за най-богатите през 2026 г.
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Това важи за Великобритания, според класацията на „Сънди Таймс“ за най-богатите през 2026 г.
Аржентинската легенда стигна до попадение номер 907 в кариерата си при успеха над Торонто
Хеттрик на Охеда и гол в добавеното време потопиха Меси и компания
Звездите не вкараха, шампионът стигна само до 1:1 с Ню Ингланд
Аржентинецът реши драмата срещу Колорадо пред над 75 000 зрители
Обратът бе почти факт, но Ню Йорк Ред Булс удари късно за 2:2
Отборът обаче изпусна победата и важни точки в битката за върха
Интер доминира, но Нешвил наказа грешките и продължи напред
Аржентинецът се разписа при успеха с 2:1 срещу Ди Си Юнайтед
Лорис и Сон поведоха ЛА към категорично 3:0, Меси извън ритъм
Звездата на Интер Маями е играл за Пари Сен Жермен и Барселона
Тимът продължава напред в четвъртфиналите на МЛС
Аржентинската суперзвезда е подписала нов дългосрочен договор с американския клуб
Победата оставя Интер Маями на трето място в Източната конференция на МЛС
Вратарят Оскар Устари записа шести мач без допуснат гол за сезона
Меси има 22 гола в 22 мача от началото на сезона и е лидер при реализаторите в лигата
Преговорите между двете страни вече са на финалната права
В герой за домакините се превърна Идан Гурно, след като се отчете с хеттрик
Старши треньорът на Интер Маями Хавиер Масчерано бе направил осем промени в титулярния състав
38-годишният аржентинец пропусна и срещата от третия кръг на Купата на лигата с Пумас