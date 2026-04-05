Меси блесна при откриването на новия стадион на Интер Маями

Интер Маями направи 2:2 срещу Остин в мач от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър, който ще бъде запомнен не толкова с резултата, колкото с откриването на новия стадион на клуба.

Срещата се превърна в празник за феновете, но завърши със пропусната възможност за важни точки в класирането. Един от най-емоционалните моменти беше свързан с Лионел Меси, чието име вече ще носи една от трибуните на съоръжението.

Аржентинската звезда отбеляза гол и ознаменува по перфектен начин историческия ден за клуба. Луис Суарес също се разписа, но това не се оказа достатъчно за успех срещу съперника.

Равенството лиши Интер Маями от шанс да се изравни на върха в Източната конференция с Нешвил, който остава с две точки преднина. В същото време Остин продължава да се намира извън зоната на плейофите, заемайки 11-ото място в Западната конференция.

