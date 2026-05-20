ЦСКА извади скандален играч от финала

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния финал за Sesame Купа на България срещу Локомотив Пловдив. Двубоят на "Васил Левски" започва в 19:00 часа.

Извън разширения състав на "червените" остана Исак Соле.

Групата на ЦСКА:

Вратари: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов

Защитници: 2. Пастор, 19. Иван Турицов, 17. Анхело Мартино, 5. Лумбард Делова, 4. Адриан Лапеня, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 3. Андрей Йорданов

Халфове: 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето’о, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими

Нападатели: 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

