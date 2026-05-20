Море от пари в наш град. Златни инвестиции

Нови европейски проекти на стойност близо 300 млн. евро ще се реализират в Стара Загора. Това стана ясно преди дни от среща на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев с областния управител доц. д-р Калоян Дамянов и кмета на града Живко Тодоров. Основен акцент от разговорите бе настоящия приоритет за правителството - ускореното усвояване на европейските средства и насочването им към цялата българска икономика и отделните региони.

Целта на правителството е в рамките на предстоящите три месеца да бъдат спасени и активирани чрез ускорени реформи, административна оптимизация и по-добра координация между институциите около 3 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), изтъкна в експозето си вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

"Област Стара Загора има съществено географско и инфраструктурно предимство, което трябва да бъде ефективно използвано, за да я изведе до водещ сред останалите икономически регион“, подчерта областният управител доц. д-р Калоян Дамянов.

Усилията на правителството са насочени към бързо изпълнение на реформите, стабилизиране на икономическата среда и максимално ефективно използване на европейските средства в полза на регионите, бизнеса и българските граждани, подчерта още по време на срещата с областния управител и кмета на Стара Загора, вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията - Александър Пулев.

