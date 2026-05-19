Мария Бакалова взе решението за Евровизия

Еуфорията около предстоящото домакинство на България на "Евровизия" зарази и холивудската звезда Мария Бакалова.

Номинираната за "Оскар" българска актриса е сред най-спряганите от зрителите имена за водеща на конкурса догодина.

Предложението е партньор да ѝ бъде актьорът Юлиан Костов, който също е международно признат и се снима дори в хитовия сериал "Белия лотос".

Двамата споделиха серия публикации, в които прегърнаха идеята и казаха, че са готови да бъдат българските водещи на "Евровизия".

