Мария Бакалова разкри мечтата си за България

Мария Бакалова се завърна у дома за празниците и в откровено интервю за Нова телевизия призна нещо, което рядко звезда от нейния ранг изрича толкова ясно: мечтата ѝ е българското кино да стане част от световната филмова карта – и тя да бъде сред хората, които ще го направят възможно.

„Обичам България. Искам да бъда част от българското кино“

Актрисата, която проби в Холивуд с „Борат 2“, говори с неподправена емоция за връзката си с родината. „Обичам България и се чувствам горда, че съм българин“, казва тя, подчертавайки, че независимо от успехите си зад океана, домът остава нейният център.

Бакалова споделя, че мечтае не просто да се връща тук, а да работи активно в българското кино, да участва в проекти, които да бъдат разпознаваеми и извън страната. „Искам българското кино да бъде част от световното“, казва тя – не като лозунг, а като лична мисия.

Година на премиери, снимки и изтощение

2025-а е била една от най-натоварените години в кариерата ѝ – премиери, фестивали, снимки на няколко континента.

„Беше изтощаващо – и физически, и емоционално, но съм доволна“, признава актрисата.

Тя разказва, че подготовката за всяка роля е като „влизане в друг живот“. Работи с детайли – походка, музика, дрехи, жестове – малки ориентири, които ѝ помагат да се превърне в героя си. „Опитвам се да вярвам на персонажа и да го разбера“, казва тя.

Холивуд, но с българско сърце

Макар да живее между Лос Анджелис, Лондон и София, Бакалова подчертава, че не е загубила връзката си с България.

Тя следи какво се случва у нас, подкрепя млади актьори и режисьори, а в последните години активно участва в международни проекти с български екипи.

Тя разкрива, че мечтае да продуцира филми, снимани в България, и да помага на млади таланти да намерят път към световното кино.

„Декември е време да си у дома“

В края на годината актрисата винаги се връща в България – за семейството, за приятелите, за онова усещане за принадлежност, което никой червен килим не може да замени. „Декември е време да си у дома“, казва тя в ефира на Нова тв.

Какво следва за Мария Бакалова?

Актрисата вече работи по няколко нови проекта – както в Европа, така и в САЩ. Но най-важното е, че мечтата ѝ за България е ясна: да види страната ни като място, където се прави кино на световно ниво, и да бъде част от този процес.

„Искам да бъда част от българското кино – и то да бъде част от световното“, казва тя. Думите ѝ звучат не като пожелание, а като обещание.

