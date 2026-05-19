Отиде си гласът на Йода

Том Кейн, актьор с емблематични роли във вселената на „Междузвездни войни“ и редица популярни анимационни сериали, почина на 64-годишна възраст. Новината за смъртта му беше съобщена от агенцията му Galactic Productions.

„Днес се сбогуваме с Том Кейн - легендарен озвучаващ актьор, чиято работа оформи детството и въображението на милиони хора по света. От незабравимите му изпълнения в „Междузвездни войни“ до безброй анимационни сериали документални филми и видеоигри, Том вдъхваше мъдрост, сила, хумор и сърце на всяка роля“, се казва в изявление на агенцията.

We're devastated to learn about the sudden passing of our friend, the legendary Tom Kane.



As the original voice of Takeo Masaki and countless other beloved roles over the years, Tom's iconic talent and unwavering kindness will last with us all our lives.



Our thoughts go out to… pic.twitter.com/kH0W2XppNF — Treyarch (@Treyarch) May 18, 2026

Кейн е най-известен с това, че озвучава Йода в „Star Wars: The Clone Wars“ в повече от 130 епизода между 2008 и 2020 г.. Той озвучава героя, първоначално изигран от Франк Оз в оригиналните филми, и в редица други проекти от вселената на „Междузвездни войни“.

Според Entertainment Weekly причината за смъртта са усложнения след инсулт. Кейн е починал в болница в Канзас Сити, щата Мисури.

„Макар гласът му вече да е замлъкнал, героите, историите и любовта, които даде на света, ще живеят вечно. Почивай в мир, Том Кейн. Благодарим ти за всичко“, завършва изявлението си Galactic Productions, като отдава почит и на личността на Кейн извън професионалната му кариера, съобщава dariknews.bg.

