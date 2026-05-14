Джей Ло хвърли око на друг актьор

В Office Romance Лопес влиза в ролята на Джаки Круз — изпълнителен директор на голяма компания, която се влюбва в новия си служител Даниел Бланчфлауър, изигран от Голдстийн.

56-годишната звезда говори за партньора си във филма по време на събитие на Netflix в Ню Йорк и призна, че е останала приятно изненадана от актьора от Ted Lasso.

„Имахме страхотна химия още от самото начало. А докато снимахме, тя ставаше все по-силна“, споделя Лопес.

Певицата признава, че е очаквала Голдстийн да бъде по-груб и суров, подобно на култовия му герой Рой Кент.

„Очаквах по-твърд тип, а всъщност срещнах мил, интелигентен и изключително чаровен човек. Това беше изненада“, казва тя.

Режисьорът Ол Паркър също потвърждава, че искрата между двамата е била очевидна още преди старта на снимките.

„Обядвах с тях много преди да започнем работа по филма и през цялото време се смеехме. Тогава си казах: ‘Това ще проработи чудесно’“, разкрива той.

Оказва се, че Голдстийн и сценаристът Джо Кели дори са написали ролята специално за Джей Ло.

„Попитахме се коя е най-добрата звезда в романтичните комедии и без колебание казахме: Джей Ло“, признава актьорът.

В Office Romance Лопес влиза в ролята на Джаки Круз — изпълнителен директор на голяма компания, която се влюбва в новия си служител Даниел Бланчфлауър, изигран от Голдстийн. Тайният им офис роман постепенно излиза извън контрол, а двамата решават да „спрат да играят по правилата и да последват сърцата си“.

В актьорския състав участват още Бети Гилпин, Тони Хейл, Ейми Седарис, Едуард Джеймс Олмос и Брадли Уитфорд.

