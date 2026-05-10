Синът на Клинт Истууд омагьоса София, а Лейди Гергана - него

Писателката и инфлуенсър Цветелина Цветкова, автор на "Лейди Гергана" е очаровала Кайл Истууд, синът Клинт Истууд, който омагьоса София с музика от култови филми преди две вечери.

"Синът на Клинт Ийстуд. Вълшебен музикант, разкошен концерт", написа тя във Фейсбук и публикува видео, в който той деликатно я е прегърнал. Естествено това обра овациите на последователите й.

Световноизвестният джаз музикант и композитор, гостува в София с проекта Eastwood by Eastwood като част от фестивала SoFest, а публиката в Joy Station преживя вечер, в която киното и музиката се сляха в едно.

Това беше първото посещение на Кайл Истууд в Източна Европа и на Балканите, отбелязаха организаторите. Зрителите имаха възможност да чуят музика от емблематични филми на Клинт Истууд и да видят отблизо един от големите съвременни джазмени.

На сцената Кайл Истууд излезе заедно със своя квинтет от британски музиканти, представяйки мелодичен и елегантен джаз, наситен със суинг и кинематографично настроение. Проектът Eastwood by Eastwood се превърна в своеобразен мост между две изкуства – киното и музиката, както и между баща и син, обединени от общата си страст към сцената и екрана.

„Киното е втората ми страст“, казва Кайл Истууд, който през годините се насочва активно към филмовата музика. Той има зад гърба си повече от дванадесет албума и е автор на музиката към девет филма на баща си, сред които Mystic River („Реката на тайните“), Million Dollar Baby („Момиче за милиони“), Letters from Iwo Jima („Писма от Иво Джима“) и Gran Torino.

Eastwood by Eastwood е замислен като личен поклон от син към баща – музикално пътешествие през филмови партитури, композирани, аранжирани и изпълнени от квинтета на Истууд.

Другият му син, Скот, снима няколко филма в Ню Бояна студиос през годините, а последният път заедно със синът на Том Ханкс - Колин, в лентата "Lucky Strike" на режисьора Род Лъри.

Продукцията е екшън драма за Втората световна война, а проектът събира заедно две от най-известните холивудски фамилии — Истууд и Ханкс.

