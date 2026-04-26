Валентин Ганев е православен свещеник в нов филм

Валентин Ганев прибави нова кино роля към международното си порт фолио. Маестрото, който наскоро празнува юбилей, играе в The Spiritualization of Jeff Boyd – филм на живеещия в Швейцария актьор, сценарист, режисьор и продуцент с германско-български произход Уве Шварцвалдер. The Spiritualization of Jeff Boyd разказва за духовно пътешествие на главния герой, което го отвежда от Алпите в Швейцария през Индия, до България. Историята обаче има и криминален привкус, който я прави още по-интересна. Асът от Народния театър е православен свещеник, с когото главният герой се среща у нас. Уве Шварцвалдер, изключително интересна личност, успява да провокира и другите „заразени“ с кино, които работят с него, тъй като авторските му продукции са със символичен бюджет и екипите, участващи в снимачния процес, съвместяват няколко функции. The Spiritualization of Jeff Boyd вече има няколко награди от международни фестивали.

Валентин Ганев продължава маратона в Народния театър, в чиято трупа е от три десетилетия. В момента репетира Арпагон в „Скъперникът“ на Молиер с режисьор Слободан Унковски. Следващите му персонажи също са от световната драматургия. Той ще бъде търговецът антиквар Исак Якоби във „Фани и Александър“ на шведския режисьор Линус Тунстрьом по творбата на гениалния анализатор на човешките нрави Ингмар Бергман. Валентин Ганев е в състава и на „Физика на тъгата“, чиято драматизация по едноименния роман на Георги Господинов ще поставя Йерней Лоренци. В Оперетата пък аплодират мюзикъла „Кабаре“, който Валентин Ганев режисира с респект към авторите му Джон Кандер, Фред Еб и Джо Мастероф, работещи по прозата на Кристофър Ишъруд, автор на първоосновата на знаменития едноименен филм на Боб Фоси.

