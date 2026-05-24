Любим наш актьор се скри от падащите бомби в Киев

Актьорът Алек Алексиев, който преди дни замина за Киев за снимките на нов сериал, е прекарал последните часове в бомбоубежище заедно с повече от 100 души. Укритието е било подземният паркинг на хотела му, докато украинската столица бе подложена на мощна нощна атака.

Алексиев разказа в социалните мрежи за дронове, ракети, сирени и вибрации, които минавали през стените и телата на хората. В същото време, по думите му, животът в Киев продължавал по почти нереален начин - дори с гледане на мача на Усик насред обстрела.

„Над нас летяха „Шахеди“, балистични ракети, „Калибри“, „Кинжали“, Х-101, „Искандер-К“, „Циркон“. Земята се тресеше. Вибрациите минаваха през стените и през телата ни. Сирените не спираха с часове“, написа актьорът.

Още по-шокиращо за него било усещането, че войната и всекидневието съществуват едновременно. Докато хората се криели от атаката, част от тях следели боксовия мач на Александър Усик.

„И най-сюрреалистичното е, че животът продължава едновременно с войната. Докато сме под атака, хората гледат мача на Усик. Някъде се чуват аплодисменти за победата му, а секунди по-късно - нови експлозии“, допълва Алексиев.

Мощни експлозии разтърсиха Киев в първите часове на днешния ден. Преди атаката властите в града обявиха въздушна тревога заради „масирана“ руска атака с балистични ракети.

Алексиев разказа и за преживяване в Националния театър в Киев, където въздушната тревога не е прекъснала репетицията. По думите му актьорите продължили да играят, докато отвън работела противовъздушната отбрана.

„По стените висят снимки на техни колеги, които в момента са на фронта. Някои се връщат от войната и пак излизат на сцена. Един човек тук ми каза: „Или ще живеем, или ще умрем. Няма да се крием.“ И това не беше героизъм за камера. Беше уморена истина“, пише още актьорът.

За Алексиев това е шесто пътуване до Украйна. При предишните си посещения той е пътувал, за да помага на жени и деца бежанци, както и да носи хуманитарна помощ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com