Любим наш актьор се скри от падащите бомби в Киев
Звездата е в Украйна за снимки на нов сериал и прекара часове в подземен паркинг с над 100 души
Следете всички новини, анализи и коментари за Алек Алексиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Звездата е в Украйна за снимки на нов сериал и прекара часове в подземен паркинг с над 100 души
Алек Алексиев коментира, че Камбурова е била настанена в "отвратителна" болница
Захари Карабашлиев написа пиеса за Алек Алексиев и Стоян Дойчев.
Младият актьор успя да спечели овации на световни киноасове