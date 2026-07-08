Пулев разкри проблеми с "Райнметал"

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви, че към момента няма подписан договор или рамково споразумение с германския оръжеен концерн „Райнметал“ за изграждането на завод за барут и боеприпаси край Сопот. По думите му съществуват единствено предварителни договорености.

Изявлението беше направено в парламента в отговор на въпрос на депутата от „Продължаваме промяната“ Богдан Богданов относно проекта, договорен през октомври 2025 г. между Кабинета „Желязков“, ВМЗ – Сопот и германската компания.

Според Пулев Германия остава ключов икономически партньор на България, но реализацията на проекта се сблъсква със сериозни затруднения.

Сред тях са технически проблеми с избрания терен, необходимост от ново предпроектно проучване и цялостна ревизия на основните параметри на инвестицията.

Министърът посочи още, че правният анализ е показал, че при първоначалните договорености не е бил достатъчно защитен българският интерес.

По думите му страната ни е приела почти всички условия на германската страна, без да настоява за по-ниски лицензионни такси или за по-широко участие на български подизпълнители във веригата на доставки.

Сериозен проблем остава и финансирането.

Пулев обясни, че очакваните средства по европейския механизъм SAVE покриват едва 10–15% от необходимия ресурс, докато предвиденият ангажимент от българска страна възлиза на около 400 млн. евро.

„Към момента тези средства ги няма. Ще бъде трудно да се осигури финансиране и ще е необходимо да се търсят нови европейски механизми и да се преструктурират съществуващи програми“, заяви министърът.

Според него предстои изцяло нов подход към проекта, което ще забави реализацията му.

От своя страна Богдан Богданов коментира, че от отговора на министъра става ясно, че проектът все още няма реална финансова основа и засега остава повече намерение, отколкото реална инвестиция.

В последвалите въпроси Пулев засегна и темата за разходите по проекта. Той посочи, че дружеството „Иганово“ е било включено, за да възложи изграждането на бъдещия завод на строителна компания, която впоследствие да отдава съоръжението под наем на съвместното дружество.

По думите му около 43 млн. евро са били изплатени на „Райнметал“, което според него е обичайна практика при подобни международни индустриални проекти, но цялостната финансова схема се нуждае от сериозна преработка.

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