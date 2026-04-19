Костадинов гневен! "Възраждане" с акция пред ВМЗ Сопот
Урсула фон дер Лайен не е добре дошла в България, обяви лидерът на "Възраждане"
Следете всички новини, анализи и коментари за Вмз Сопот. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ето къде у нас се случва това
Ирина Щонова спешно посети Вазовските машиностроителни заводи в Сопот
Нападна и служебния министър
Става въпрос за борда на директорите на ВМЗ - Сопот
Предприятието отбеляза своята 80-а годишнина Оръжейницата планира да възстанови гражданското производство Близо 4 пъти и половина са се увеличили пр...
Приватизацията на ВМЗ ЕАД не е предвидена в плана на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) за тази и следващата година, посоч...
Социалистите от Община Карлово остро се противопоставят на готвената приватизация на „ВМЗ"ЕАД - Сопот. Те настояват да се използват всички парламентар...
Дружествата от военнопромишления комплекс ВМЗ-Сопот и "Кинтекс" ще бъдат приватизирани през 2018 г. и 2019 г. Това е записано в проекта за средносрочн...
Пожар избухна в склад на ВМЗ Сопот тази нощ, сигналът е подаден в 3.30 ч., съобщава БГНЕС. Две пожарни веднага са се отзовали на мястото на инцидента...
Тринадесета заплата за Коледа ще получат работниците във ВМЗ Сопот. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който посети държавната оръ...
Изнасяме за Близкия изток, Индия и Северна Африка, очаква се 5-6 години огромното търсене да се задържи От 24 септември ВМЗ Сопот официално има нов С...
ВМЗ-Сопот има нов шеф. Оръжейницата вече се ръководи от изпълнителен директор, а не от търговски представител, както беше решено от Общото събрание на...
За първи път след 21 март работниците от цеховете на ВМЗ на площадката в Иганово се завърнаха на работните си места днес, предаде БГНЕС. Мястото вече...
Окръжна прокуратура-Пловдив е образувала досъдебно производство във връзка с взрива на площадката в Анево, съобщи пред журналисти окръжният прокурор Р...
Взрив на военния полигон в село Анево, община Сопот, отне живота на един и рани тежко четирима, информира Дарик. Инцидентът е станал по време на обуче...
Изпълнителният директор на ВМЗ Сопот Иван Стоенчев е освободен по негова молба, увери министърът на икономиката Божидар Лукарски. Той нарече спекулаци...
Блокират пътя София-Бургас утре, затънали с екопроекти кметове търсят помощ от Бойко "ВМЗ-Сопот" спешно ще плати част от борча си към общината, за да...
Спопот. Двама от членовете на Съвета на директорите на ВМЗ-Сопот са сменени на извънредно събрание вчера преди обяд, научи "Стандарт". Общо шефовете с...
София. ВМЗ-Сопот в най-скоро време може да се окаже клиент на частен съдебен изпълнител. Причината обаче не са дългове на оръжейницата. Авоарите на пр...