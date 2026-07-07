Нова карта на България за европарите. Край на капана „София“

България подготвя нова икономическа карта, която може да донесе повече европейско финансиране на области, ощетявани досега от общата статистика със София. Министерството на регионалното развитие публикува законопроект, с който районите за планиране се намаляват от 6 на 4.

Най-важната промяна е отделянето на столицата в самостоятелен Столичен район. Така Перник, Кюстендил и Стара Загора ще могат да попаднат в по-реалистична група и да получат по-висока подкрепа през следващия програмен период 2028 - 2034 г.

Край на статистическия капан

Досега Перник и Кюстендил бяха в един район със София-град. Високият стандарт на столицата вдигаше средните показатели и правеше съседните области да изглеждат по-богати на хартия. Това намаляваше шансовете им за максимална безвъзмездна помощ по европейските програми.

С новата карта София се отделя сама, а Перник и Кюстендил преминават в Южния район. Там влиза и Стара Загора - ключов въглищен център, за който европейските пари са важни за икономическа трансформация, нови работни места и по-малка зависимост от старите индустрии.

Четири района вместо шест

Новото деление предвижда Северен, Източен, Южен и Столичен район. Северният ще обединява областите от Видин до Силистра. Източният ще включва Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол, с акцент върху морската и „синята“ икономика.

Южният район събира София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали. Столичният район ще съвпада изцяло с границите на Столична община.

Защо промяната е спешна

Реформата се прави и заради демографския спад. Според правилата на Евростат един район от ниво NUTS 2 трябва да има между 800 хил. и 3 млн. жители. Два от сегашните райони вече падат под долната граница - Северозападният е със 720 172 души, а Северният централен със 764 897 души. До 2030 г. и Североизточният може да слезе под изискването.

Ако картата не бъде променена, България рискува проблеми в отчитането към Евростат и затруднения при европейското финансиране. Затова новата система трябва да влезе в сила от 1 януари 2027 г.

Какво остава същото

Промяната не засяга административните граници. Областите, общините и областните центрове остават такива, каквито са. За гражданите и бизнеса няма да има нови такси, разрешителни или лицензионни режими.

Практическият смисъл е европейските средства да се насочват по-точно. Ако законопроектът бъде приет, области като Перник, Кюстендил и Стара Загора вече няма да бъдат скривани зад богатата статистика на София. Това е големият залог - повече шанс за реално финансиране там, където икономическата нужда е по-голяма.

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