Плановете на ОББ влизат в програмата „Покани приятел в ОББ и спечели“

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, стартира за трети път програмата „Покани приятел в ОББ и спечели“. Всеки клиент на банката може да получи парична награда, като покани свои приятели да станат клиенти на една от водещите банки в страната. Сумата от 45 евро/88,01 лв. ще вземе препоръчващият за всеки приятел, който изпълни условията на кампанията.

Програмата се реализира в мобилното приложение ОББ Мобайл, като неоценим помощник за нейното осъществяване е умният дигитален банков асистент Кейт. С негова помощ препоръчващият получава уникален код, който може да използва за неограничен брой препоръки. Насочвайки своите близки към ОББ, той ще ги превърне в част от семейството на най-голямата банково-застрахователна група в страната, която към 30.05.2026 г. обслужва 2,2 милиона клиенти и разполага с над 170 банкови клона и над 800 банкомата, от които 245 с депозитна функция.

Наред с това, чрез ОББ Мобайл новите клиенти ще банкират лесно, бързо и удобно, като ще имат достъп до широка гама от банкови, застрахователни, инвестиционни и осигурителни продукти. Чрез ОББ Мобайл те ще могат да платят своите битови сметки, местни данъци и такси, да закупуват винетки, да заплащат паркиране в зона, да следят въглеродния отпечатък на своите покупки, своето потребление по категории и др. Те ще могат да се включат и в програмата за лоялност на банката Кейт Койн (Kate Coins), която им дава възможност да събират точки чрез участие в различни кампании и оферти от ОББ, ДЗИ и техните партньори. В рамките на Кейт Койн всяка точка се равнява на 1 евро/1,95 лв. или повече в зависимост от предложението на партньорите.

За да бъде ефективна препоръката, препоръчаният трябва да стане клиент на ОББ, като свали ОББ Мобайл – банковото приложение, на което към 16.06.2026 г. разчитат над 1 млн. клиенти, и с рейтинг 4.7 в Google Play и 4.7 в App Store. След като сключи договор, препоръчаният клиент следва и да активира един от предлаганите от банката абонаментни планове, насочени към различни потребителски групи: „Младежи и студенти“ - за по-младата аудитория, „Смарт“ и „Смарт+“ - за клиенти в активна възраст и „За пенсия“ - за лица, навършили 60 години. Активирането на плановете може да стане както през мобилното приложение, така и в клон.

Друго изискване е препоръчаният да се регистрира за услугата „Превод по мобилен номер“ (blink P2P) към сметка в ОББ, както и да извърши поне 1 трансакция с дебитна или кредитна карта на минимална стойност 10 €/19,56 лв. Трансакцията може да бъде плащане в търговски обект, онлайн плащане, теглене от банкомат и др. За да завърши препоръката и препоръчващият да получи своите 45 евро/88,01 лв., той трябва да сподели с Кейт кода за препоръка, който е получил. Активиралите план „Смарт“ ще бъдат освободени от такса за обслужване за 12 месеца.

Периодът на настоящата промоционална кампания започна в 00:01 ч. на 15.06.2026 г. и изтича в 23:59 ч. на 14.08.2026 г. Програмата е отворена за всички пълнолетни физически лица, които към датата на старта на кампанията имат сключен действащ договор за разплащателна сметка в ОББ. Пълните условия са достъпни на специална страница в сайта на ОББ, която можете да намерите тук. Дигиталният асистент Кейт също може да предостави необходимата информация за програмата.

За своите постижения в областта на иновациите престижното издание Global Finance определи ОББ за най-добра иновативна банка и най-добра дигитална банка за клиентите в България за 2025 г. Банката бе отличена с приз за „Дигитална трансформация“ и за „Най-добър действащ дигитален продукт“ за гласово инициирани преводи чрез AI базирания дигитален асистент Кейт от конкурса „Банка на годината“ и др.

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