Настъпи обрат за левовете и еврото. Ето къде

Безплатното превалутиране от лева в евро не приключва навсякъде. Някои от големите банки в страната удължават обмяната без такси.

С преполовяването на годината приключи задължителният шестмесечен период, през който всички търговски банки трябваше да обменят левове в евро без финансово оскъпяване. На практика това означава, че от вчера безплатното превалутиране вече не е гарантирано навсякъде. Добрата новина обаче е, че част от банките решиха сами да удължат облекчението и дават още време на клиентите си да обменят парите си без комисиона.

Най-изгодната възможност остава внасянето на левови банкноти по лична сметка. Някои банки ще приемат такива вноски без такси чак до 31 декември 2026 г., а сумите автоматично ще бъдат превалутирани по официалния курс 1,95583 лева за 1 евро. При част от тях безплатното важи и за монетите, докато други вече начисляват такси за тяхното броене и обработка.

Има и банки, които направиха още една крачка към клиентите си, като запазват напълно безплатната касова обмяна на левове в евро още три месеца – до 30 септември. След тази дата и там ще започнат да важат стандартните банкови тарифи.

Не всички финансови институции последваха този пример. В част от тях от 1 юли директната обмяна на левове в евро на каса се заплаща според собствените им тарифи. Затова, преди да занесете спестяванията си във финансова институция, е добре първо да проверите какви са условията им.

Ако парите ви са били по банкова сметка при въвеждането на еврото, няма повод за притеснение. Те вече са превалутирани автоматично и безплатно, така че тези промени засягат единствено хората, които все още държат левове в брой.

Единственото място, където няма срок за безплатната обмяна, е Българската народна банка. Там продължават да обменят левови банкноти и монети в евро, без да изискват допълнителни такси, без ограничение в сумата и без краен срок.

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