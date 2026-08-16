Бизнес

Плод на 2000 години позлати Азербайджан! Световен лидер

Близо 23 000 хектара овощни градини осигуряват продукция за 26 държави

Плод на 2000 години позлати Азербайджан! Световен лидер
16 авг 26 | 8:30
0
Мира Иванова

Азербайджан превръща нара – плод с близо 2000-годишна културна история – в своя следваща голяма експортна марка. През 2025 г. страната е реализирала износ на нарове и продукти от тях на стойност 48.2 милиона евро, с което се нарежда сред водещите производители в света и влиза в пряка конкуренция с Иран, Турция и Испания, предаде Darik Business Review.

Нарът като икономически и културен стълб

През 2025 г. износът на нарове и свързани продукти се превърна в един от най-бързо растящите несуровинни сектори за икономиката на Азербайджан. Близо 23 000 хектара овощни градини осигуряват продукция за 26 държави, включително пазари в Персийския залив и Азия.

За страната нарът е много повече от земеделска култура.

„За Азербайджан нарът е неразделна част от културното наследство на нацията, с история, обхващаща близо 2000 години. Той символизира изобилието, просперитета и благополучието“, споделя Фархад Гарашов, председател на Асоциацията на производителите и износителите на нар в Азербайджан.

Богато разнообразие и пазарни предимства

Азербайджанските производители разчитат на уникална комбинация от местни сортове, които отговарят на европейските фитосанитарни стандарти, както и на стратегическата близост до пазарите в Европа и Персийския залив. В страната се отглеждат над 200 сорта, концентрирани основно в низината Кура-Аракс и района на Гьойчай.

Най-познатият в международен план сорт е Guloysha, който е ценен заради тънката си кора, високото съдържание на сок и характерния сладко-кисел вкус. Други популярни сортове като Valas, Shah Nar, Nazik Gabig и Bala Mursal предлагат различни вкусови профили и цветове, което позволява на производителите да се позиционират успешно на различни пазари.

„Това богато наследство е една от определящите характеристики, които отличават азербайджанските нарове на международните пазари“, допълва Гарашов, чиято организация представлява над 500 фермери и износители.

Вино от нар и масло от семки

Въпреки че пресните плодове все още доминират износа, преработените продукти играят все по-важна роля. Сред тях са сок и концентрат, вино от нар, масло от нарови семки.

Модерната инфраструктура, включваща хладилни складове и преработвателни предприятия, позволява на азербайджанските компании да доставят продукция целогодишно, а не само по време на есенната реколта. В същото време високите изисквания на чуждестранните купувачи за качество и стандартизация стимулират малките производители да търсят нови партньорства и финансиране.

„Селското стопанство в Азербайджан навлезе в нов етап на развитие, който се фокусира не само върху увеличаването на производствените обеми, но и върху изграждането на брандове за селскостопански продукти с висока добавена стойност“, коментира Анар Джафаров, директор на Центъра за аграрни иновации към Министерството на земеделието.

Предизвикателствата на климатичните промени

Амбициите на сектора обаче се сблъскват със сериозно предизвикателство – изменението на климата. Юсиф Лазгиев, оперативен директор на компанията за сокове Az-Granata, съобщава за значително по-слаба реколта през настоящата година. Причината е студеното и дъждовно време в края на пролетта, което е попречило на втория от трите цъфтежа на наровите дървета.

„Наровите дървета обикновено цъфтят три пъти на сезон. Тази година в нашите градини цъфнаха само веднъж заради климатичните промени, което доведе до спад на производителността и добивите“, обяснява Лазгиев.

Загубата на един цъфтеж води до 15-20% по-нисък добив, а големите температурни амплитуди допринасят за по-бързото разпространение на болести. В резултат производството на вино от нар тази година е спаднало с 30-40% спрямо 2025 г. В отговор на засушаванията, секторът приоритизира инвестиции в капково напояване и дигитално управление на водните ресурси.

Фестивалът в Гьойчай като национална визитка

Ключова роля в стратегията за налагане на нара като национален бранд играе ежегодният Фестивал на нара в Гьойчай. Събитието привлича десетки хиляди посетители и съчетава културна програма с търговско изложение, където производителите сключват експортни сделки.

През 2024 г. фестивалът е включен в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. Това признание не само подчертава културната стойност на плода, но и повишава международната видимост на марката „Произведено в Азербайджан“.

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Войната за ресурси
Още от Бизнес
Коментирай