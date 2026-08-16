Плод на 2000 години позлати Азербайджан! Световен лидер

Азербайджан превръща нара – плод с близо 2000-годишна културна история – в своя следваща голяма експортна марка. През 2025 г. страната е реализирала износ на нарове и продукти от тях на стойност 48.2 милиона евро, с което се нарежда сред водещите производители в света и влиза в пряка конкуренция с Иран, Турция и Испания, предаде Darik Business Review.

Нарът като икономически и културен стълб

През 2025 г. износът на нарове и свързани продукти се превърна в един от най-бързо растящите несуровинни сектори за икономиката на Азербайджан. Близо 23 000 хектара овощни градини осигуряват продукция за 26 държави, включително пазари в Персийския залив и Азия.

За страната нарът е много повече от земеделска култура.

„За Азербайджан нарът е неразделна част от културното наследство на нацията, с история, обхващаща близо 2000 години. Той символизира изобилието, просперитета и благополучието“, споделя Фархад Гарашов, председател на Асоциацията на производителите и износителите на нар в Азербайджан.

Богато разнообразие и пазарни предимства

Азербайджанските производители разчитат на уникална комбинация от местни сортове, които отговарят на европейските фитосанитарни стандарти, както и на стратегическата близост до пазарите в Европа и Персийския залив. В страната се отглеждат над 200 сорта, концентрирани основно в низината Кура-Аракс и района на Гьойчай.

Най-познатият в международен план сорт е Guloysha, който е ценен заради тънката си кора, високото съдържание на сок и характерния сладко-кисел вкус. Други популярни сортове като Valas, Shah Nar, Nazik Gabig и Bala Mursal предлагат различни вкусови профили и цветове, което позволява на производителите да се позиционират успешно на различни пазари.

„Това богато наследство е една от определящите характеристики, които отличават азербайджанските нарове на международните пазари“, допълва Гарашов, чиято организация представлява над 500 фермери и износители.

Вино от нар и масло от семки

Въпреки че пресните плодове все още доминират износа, преработените продукти играят все по-важна роля. Сред тях са сок и концентрат, вино от нар, масло от нарови семки.

Модерната инфраструктура, включваща хладилни складове и преработвателни предприятия, позволява на азербайджанските компании да доставят продукция целогодишно, а не само по време на есенната реколта. В същото време високите изисквания на чуждестранните купувачи за качество и стандартизация стимулират малките производители да търсят нови партньорства и финансиране.

„Селското стопанство в Азербайджан навлезе в нов етап на развитие, който се фокусира не само върху увеличаването на производствените обеми, но и върху изграждането на брандове за селскостопански продукти с висока добавена стойност“, коментира Анар Джафаров, директор на Центъра за аграрни иновации към Министерството на земеделието.

Предизвикателствата на климатичните промени

Амбициите на сектора обаче се сблъскват със сериозно предизвикателство – изменението на климата. Юсиф Лазгиев, оперативен директор на компанията за сокове Az-Granata, съобщава за значително по-слаба реколта през настоящата година. Причината е студеното и дъждовно време в края на пролетта, което е попречило на втория от трите цъфтежа на наровите дървета.

„Наровите дървета обикновено цъфтят три пъти на сезон. Тази година в нашите градини цъфнаха само веднъж заради климатичните промени, което доведе до спад на производителността и добивите“, обяснява Лазгиев.

Загубата на един цъфтеж води до 15-20% по-нисък добив, а големите температурни амплитуди допринасят за по-бързото разпространение на болести. В резултат производството на вино от нар тази година е спаднало с 30-40% спрямо 2025 г. В отговор на засушаванията, секторът приоритизира инвестиции в капково напояване и дигитално управление на водните ресурси.

Фестивалът в Гьойчай като национална визитка

Ключова роля в стратегията за налагане на нара като национален бранд играе ежегодният Фестивал на нара в Гьойчай. Събитието привлича десетки хиляди посетители и съчетава културна програма с търговско изложение, където производителите сключват експортни сделки.



През 2024 г. фестивалът е включен в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. Това признание не само подчертава културната стойност на плода, но и повишава международната видимост на марката „Произведено в Азербайджан“.