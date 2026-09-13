Плод на 2000 години позлати Азербайджан! Новият петрол
Близо 23 000 хектара овощни градини осигуряват продукция за 26 държави
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Близо 23 000 хектара овощни градини осигуряват продукция за 26 държави
Консумацията му може да намали риска от сърдечни заболявания
Подпомага на хора над 50 години
За какво още помага за здравето той
Ежедневната му употреба е превенция и срещу куп опасни болести
Сок от нар удължава живота
Все още при нас идват хора, които не вярват, че има COVID-19, оплака се Бруск Халил
Зеленият чай също намалява развитието на болестни състояния след заразяване с коронавирус или сезонен грип
Редовната консумация на плода намалява риска от сърдечно-съдови заболявания
БАБХ задържа и не допусна внос на пипер и нар с пестициди от Турция
Наровете са навсякъде в Мароко - по пазарите, по улиците, във вид на сокове и в абсолютно всички ястия. Незнайно защо, жителите на европейските и се...
Азербайджанските еликсири омайват света с неповторимия си вкус Азербайджан от древни времена се е прославил с традиционното си виноделие и изисканата...
Лимонът е мощен антиоксидант, мангото помага в храносмилането