Лековито село стана имотна звезда на София. Двойни къщи

Лековито село става имотна звезда на София. Възходът му започна още по време на пандемията и след кратко затишие имотния му пазар отново е на върха.

Световрачене е едно от онези места, които дълго време живееха в периферията на София - тихо, незабележимо, със своя селски ритъм. Днес обаче районът се превръща в новата северна имотна сензация на столицата. Близостта до града, новата инфраструктура и легендите за лечебния извор създават уникална комбинация от история и модерност, която привлича купувачи и инвеститори.

Защо Световрачене е толкова желано

Световрачене е разположено в северозападната част на София, между Нови Искър и Враждебна, на няколко минути от Околовръстния път. Районът е в непосредствена близост до индустриалната зона Божурище, до новите логистични центрове и до ключови транспортни връзки, които правят придвижването към центъра бързо и предвидимо.

Инфраструктурата се развива с темповете на разширяващия се град. Нови улици, подобрена канализация, модерни връзки с градския транспорт и близост до железопътната линия превръщат Световрачене в локация, която вече не е „край на София“, а част от нейното разширение.

Имотният пазар - от тихо село към новата северна зона

Пазарът в Световрачене се променя динамично. Цените на къщите с двор варират между 120 000 и 250 000 евро в зависимост от състоянието, площта и гледката. Старите селски къщи се продават около 90 000 – 130 000 евро, а новите масивни имоти достигат 300 000 евро, особено ако са в близост до главните пътни артерии.

Парцели за строителство се търсят активно - цените започват от 45 – 70 евро/кв.м, като най-желани са терените в източната част, където се развиват нови малки затворени комплекси. Те предлагат модерни двуфамилни къщи, общи зелени площи и контрол на достъпа - модел, който става все по-популярен сред млади семейства.

Инвеститорите гледат на Световрачене като на следващата логична стъпка след разрастването на северните квартали. Районът е достатъчно близо до София, но все още предлага простор, тишина и възможност за живот „като на село“, без да се губи връзката с града.

От света обител до съвременно предградие

Първите сведения за Световрачене са от 1450 г. Селото е изградено в местността Зад църквище, където някога е имало света обител. В нея живеели двама братя врачове – лечители, които церели с извиращата в околността вода. Според преданието те били канонизирани заради чудесата, които извършвали, а от тяхното дело дошло и името на селото – Световрачене, мястото на светите врачове.

В началото на XIX век заселниците изоставили старото място и се преместили близо до днешната железопътна гара. След едно от големите наводнения се установили по-навътре на изток, където селото се намира и днес.

Легендата за лечебния извор

Легендата разказва за извор, чиято вода лекувала болести и "отваряла очите". Хора от околните села и от София идвали да се измият, да оставят монета или цвете и да се помолят за здраве. Най-популярната история е за момиче, което ослепяло след тежка болест. Майка му го довела при извора, където според старите хора "водата вижда". След три дни умиване и молитви детето прогледнало.

Днес изворът е почти скрит сред храстите, но местните все още го наричат "очистване" и вярват, че водата му носи благословия.

Манастирът и духовната памет на мястото

Светата обител, от която започва историята на селото, е била център на духовност и лечение. Макар манастирът да не е запазен в първоначалния си вид, споменът за него живее в местните разкази и в храмовете, които по-късно са изградени в района. Църквата "Св. Козма и Дамян" е наследник на тази традиция – място, където хората продължават да търсят утеха и здраве.

Място между легендите и бързия живот

Световрачене е едновременно старо и ново. Легендите за лечебния извор се преплитат с новите затворени комплекси. Историята на врачовете живее редом с модерните къщи с панорамни тераси.

Това е място, което София тепърва открива и което има всички шансове да се превърне в една от най-желаните северни локации през следващите години.