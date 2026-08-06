Опасност за имотния пазар! Сделки може да пропадат заради съседите

Продажбата или отдаването под наем на жилище може да стане значително по-трудно за хиляди собственици заради новите промени в Закона за енергийната ефективност. Предвижда се всяка сделка да бъде придружена от сертификат за енергийните характеристики на сградата. Проблемът е, че документът се издава за целия блок, а не за отделния апартамент, а едва малка част от жилищните сгради в България разполагат с такава оценка. Експерти предупреждават, че при бързо въвеждане на новите правила не са изключени сериозни затруднения на имотния пазар.

Ново задължение при продажба и наем

Промените, предложени от правителството и публикувани за обществено обсъждане, предвиждат всяка жилищна сграда да има оценка за енергийна ефективност. Енергийният клас трябва да бъде посочван още в обявите за продажба или отдаване под наем, а сертификатът да се предоставя задължително на бъдещите купувачи или наематели. Според д-р Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект", подобно изискване съществува и сега за част от сградите, но почти не се прилага на практика.

Само малка част от сградите имат сертификат

По думите на експерта основният проблем е, че в България има твърде малко издадени сертификати за енергийна ефективност. Едва около 6,4% от многофамилните жилищни сгради разполагат с такъв документ, а при еднофамилните къщи делът е едва 0,1%. Това означава, че огромната част от жилищния фонд ще трябва тепърва да премине през енергийно обследване, ако законовите промени бъдат приети.

Всичко зависи от целия блок

Най-сериозното затруднение идва от факта, че сертификатът не се издава за отделен апартамент, а за цялата сграда. Така собственик, който иска да продаде жилището си, няма как сам да осигури необходимия документ, ако входът или блокът не са преминали обследване. Това създава предпоставки за конфликти между съседите, защото всички трябва да участват в процеса, независимо дали възнамеряват да продават имотите си.

Хиляди левове разход и недостиг на специалисти

Сертификатът се издава след цялостно енергийно обследване, чиято цена трудно може да бъде по-ниска от 2-3 хиляди лева, посочва д-р Цанев. Освен финансовия въпрос съществува и друг сериозен проблем - малкият брой фирми, които извършват такива обследвания. Според експерта те няма да могат за кратко време да поемат сертифицирането на голяма част от сградния фонд.

Експерт предупреждава за възможен хаос

"Ако нотариусите бъдат задължени веднага да изискват този документ при всяка сделка, това може да предизвика хаос", предупреждава Драгомир Цанев. Въпреки това той подчертава, че енергийните сертификати са полезни, защото дават на купувачите реална представа за бъдещите разходи за отопление и експлоатация на сградата. "Както не си купуваме автомобил, без да знаем колко гориво харчи, така не би трябвало да купуваме жилище, без да знаем какви ще бъдат разходите за неговата експлоатация", казва той.

Нужен е плавен преход

Според експерта въвеждането на новите правила трябва да стане поетапно и да бъде съпроводено с реформа в системата за събиране на данни за сградите. Така ще се избегне излишна административна тежест за гражданите и рискът имотният пазар да бъде блокиран заради липсата на сертификати, които голяма част от сградите все още нямат.