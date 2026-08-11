Европейски гигант с мощна инвестиция у нас

Най-големият имотен инвеститор в Румъния по стойност на управляваните активи привлича 250 млн. евро от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), като част от средствата ще бъдат насочени към инвестиции в България.

NEPI Rockcastle ще използва осемгодишния необезпечен заем за нови проекти, модернизация и разширяване на свои търговски имоти в Централна, Южна и Източна Европа. Сред основните пазари, посочени от компанията, са Румъния, България, Полша и Унгария, пише dbr.bg.

Това поставя България сред ключовите пазари в плановете за разширяване на един от най-големите собственици и оператори на търговски центрове в региона.

NEPI Rockcastle е третата по големина листната на борсата компания за търговски имоти в Европа по стойност на инвестиционния портфейл.

Компанията е най-големият собственик, оператор и инвеститор в търговски центрове в Централна и Източна Европа, а портфейлът ѝ включва 60 имота в осем държави.

Общата му стойност е около 8.2 млрд. евро.

Румъния е най-големият пазар за групата, но компанията има значително присъствие и в България. Именно затова новото финансиране от ЕБВР е важно и за местния имотен пазар – то създава ресурс за нови инвестиции в търговски площи и модернизация на съществуващи активи.