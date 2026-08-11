Най-смъртоносните автомобили на пътя

Макар съвременните автомобили да разполагат с все по-напреднали системи за активна безопасност, черната статистика по пътищата остава тревожно висока. Данните сочат, че компактните коли са значително по-уязвими в смъртоносни инциденти в сравнение с по-големите си събратя.
Анализ на платформите от iSeeCars върху скорошни катастрофи очертава моделите с най-черни показатели. Любопитното е, че повечето от тях преминават успешно краш тестовете, но на пътя комбинацията от човешка грешка и физически размери се оказва фатална.
Най-смъртоносните автомобили:
Хюндай Веню
Шевролет Корвет
Мицубиши Мираж
Порше 911
Хонда CR-V Хибрид
Тесла Модел Y
Мицубиши Мираж G4
Buick Encore GX
Киа Форте
Buick Envision
Киа Соул
Тойота Корола Хибрид
Шевролет Камаро
Нисан Верса
Киа К5
Киа Селтос
Форд Бронко
Форд Бронко Спорт
Додж Чарджър
Тойота Приус
Тесла Модел S
ИНФИНИТИ Q50
Тойота Венза