Най-смъртоносните автомобили на пътя

Макар съвременните автомобили да разполагат с все по-напреднали системи за активна безопасност, черната статистика по пътищата остава тревожно висока. Данните сочат, че компактните коли са значително по-уязвими в смъртоносни инциденти в сравнение с по-големите си събратя.

Анализ на платформите от iSeeCars върху скорошни катастрофи очертава моделите с най-черни показатели. Любопитното е, че повечето от тях преминават успешно краш тестовете, но на пътя комбинацията от човешка грешка и физически размери се оказва фатална.

Най-смъртоносните автомобили: