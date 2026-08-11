Бизнес

Най-смъртоносните автомобили на пътя

Напредналите системи за безопасност не могат да предотвратят катастрофите

Най-смъртоносните автомобили на пътя
Снимка: Freepik
11 авг 26 | 17:45
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Григор Атанасов

Макар съвременните автомобили да разполагат с все по-напреднали системи за активна безопасност, черната статистика по пътищата остава тревожно висока. Данните сочат, че компактните коли са значително по-уязвими в смъртоносни инциденти в сравнение с по-големите си събратя.

Анализ на платформите от iSeeCars върху скорошни катастрофи очертава моделите с най-черни показатели. Любопитното е, че повечето от тях преминават успешно краш тестовете, но на пътя комбинацията от човешка грешка и физически размери се оказва фатална.

Най-смъртоносните автомобили:

  1. Хюндай Веню

  2. Шевролет Корвет

  3. Мицубиши Мираж

  4. Порше 911

  5. Хонда CR-V Хибрид

  6. Тесла Модел Y

  7. Мицубиши Мираж G4

  8. Buick Encore GX

  9. Киа Форте

  10. Buick Envision

  11. Киа Соул

  12. Тойота Корола Хибрид

  13. Шевролет Камаро

  14. Нисан Верса

  15. Киа К5

  16. Киа Селтос

  17. Форд Бронко

  18. Форд Бронко Спорт

  19. Додж Чарджър

  20. Тойота Приус

  21. Тесла Модел S

  22. ИНФИНИТИ Q50

  23. Тойота Венза

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Автор Григор Атанасов

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