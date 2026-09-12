Посочиха най-надеждните седани на пазара
Топ 5 модела
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Топ 5 модела
Въпреки това, японският производител остава един от най-силните играчи на пазара
През следващите месеци предстои и официална премиера на HONGQI и всички модели, които марката ще предлага в България
Напредналите системи за безопасност не могат да предотвратят катастрофите
5 модела превъзхождат конкурентите си
Марката получава високи оценки при моделите с предно и горно зареждане
Производителят заема четири места в челната десетка
Топ 5 модела
Те автомобили се превърнаха в еталон за вечна служба
Топ 9 модела на пазара
Победителите бяха избрани въз основа на тестови шофирания на десетки модели
Истинската стойност на еден употребяван автомобил не се крие просто в ниската цена
Притежаването на някои SUV-ове може да се превърне в кошмар за портфейла ви
Японска доминация за поредна година
Днес средната възраст на лек автомобил в САЩ е около 12,5 години
Те могат да издържат на тежки условия без чести ремонти
Тези коли вече вече не са екзотика
Журито похвали управлението и достъпната цена на автомобила
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