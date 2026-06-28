Механици посочиха няколко модела коли, които да не купуваме. И казаха защо

Пазарът на SUV автомобили расте непрекъснато, но притежаването на някои модели може да се превърне в кошмар за портфейла ви. Автомобилният експерт Крис Пайл и механикът Майк Уинтър посочват кои популярни модели е най-добре да избегнете.

Land Rover Range Rover & Land Rover Discovery

Тези луксозни всъдеходи са известни с ниската си надеждност и бързата загуба на стойност.

Основни проблеми: Драстично обезценяване, изключително скъпа поддръжка, дефекти в електрическата и охладителната система, както и чести повреди на турбокомпресора.

Volkswagen Taos

Въпреки разумната си първоначална цена, този компактен модел е рискова покупка. Consumer Reports го определя като втория най-ненадежден автомобил за 2024 г.

Основни проблеми: Чести, сложни и скъпи ремонти.

Jeep (Cherokee, Wagoneer, Wrangler & Gladiator)

Марката Jeep се намира на дъното в класациите за надеждност.

Jeep Cherokee: Страда от сериозни проблеми с електричеството, трансмисията и прекомерен разход на масло.

Jeep Wagoneer: Прекалено скъп за това, което предлага, и изключително неикономичен.

Jeep Wrangler & Gladiator: Двигателите им не са издръжливи. Проектирани са изцяло за офроуд, което ги прави шумни, нестабилни на пътя и с брезентови покриви, които пропускат вода при дъжд.

Ford Escape EcoBoost & Ford EcoSport

И двата модела на Ford разочароват механиците с ниско качество и издръжливост.

Ford Escape EcoBoost: Проблеми с течове на охлаждаща течност, натрупване на маслена утайка и висок разход на масло.

Ford EcoSport: Определен от експертите като „ужасен автомобил“ с фатални дефекти в двигателя и скъпа поддръжка.

Hyundai Tucson

Моделът е определян като „бомба със закъснител“ заради лошо минало.

Основни проблеми: Тежки дефекти в двигателя и трансмисията при по-старите генерации.

Съвет: Ако търсите Tucson, задължително избягвайте годините на производство: 2011, 2012, 2015–2017.

Всъдеходи, които купуваме по грешни причини

Тези автомобили не са задължително технически лоши, но покупката им често е икономически неоправдана за масовия шофьор.

Излишно скъпи за поддръжка "Офроудъри"

Toyota 4Runner: Страхотен и надежден автомобил, но проектиран строго за тежък терен. Ако го карате само в града, плащате скъпо за офроуд функции, които никога няма да използвате.

Огромни и неикономични "Мастодонти"

Модели: Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban, Ford Expedition, Lincoln Navigator, Cadillac Escalade.

Защо да ги избегнете: Те са огромни, тежки и харчат огромно количество гориво. Създадени са за теглене на товари и големи семейства, но масово се използват за ежедневно градско шофиране, което е икономически неизгодно.

Преоценени луксозни модели (Над $100 000)

Модели: Range Rover Evoque, Mercedes G550 / GLS / EQS, Audi RS Q8, Lexus LX, BMW X7.

Защо да ги избегнете: Изключително скъпи за покупка и поддръжка. На пазара има десетки пъти по-евтини алтернативи със сходни екстри, чиито ремонти не изискват специализирани и скъпи сертифицирани сервизи.

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