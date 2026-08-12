Радев удари по масата! Променят мухлясал закон заради убийството в Пловдив

Правителството затяга законите след зверското убийство в Пловдив, извършено от непълнолетни. Започва най-мащабната реформа срещу детската престъпност, която предвижда ремонт на мухлясали закони от 50-те години на миналия век.

Кабинетът ускорява подготовката на сериозни изменения в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Законът, писан през 1958 г. и променян последно през 2019 г., вече не отговаря на реалностите – това признаха всички институции на вчерашната срещата при премиера Румен Радев.

Новият пакет предвижда засилване на наказателната отговорност при тежки престъпления, извършени от непълнолетни, въвеждане на задължителни програми за превенция в училищата, както и създаване на единна координационна структура между МВР, образователните и социалните служби. Целта е ранно разпознаване на рисково поведение и бърза намеса, преди агресията да ескалира.

Системата, която не работи – признание от институциите

На срещата беше отчетено нещо, което обществото усеща от години: политиката срещу детската агресия е непоследователна, а контролът - слаб. Комисиите по противообществените прояви, които трябва да работят с проблемни деца, на много места съществуват само на хартия. Липсата на реални мерки е довела до девалвация на превенцията и до усещане за безнаказаност, което днес вече има трагични последици.

Интернет – новият терен на насилието

МВР ще засили мониторинга върху незаконно съдържание в интернет - клипове с насилие, подстрекаване към агресия, групи за саморазправи. Ще се работи за бързо премахване на подобни материали и за идентифициране на участниците в тях. Според експерти от БАН и СУ това е ключова мярка, защото голяма част от агресивните модели се разпространяват именно онлайн.

Училищата – първата линия на защита

Институциите ще засилят координацията си за разпознаване на противообществено поведение в училище. Ще се въведат програми за психологическа подкрепа, обучения по емоционална интелигентност и механизми за ранна намеса при тревожни сигнали.

Ще се увеличат наказанията за разпространение на наркотици и алкохол в училищна среда, а работата с родителите ще стане по-активна и задължителна. Според данни от МОН, цитирани в други медии, над 40% от училищата докладват за случаи на агресия през последната година - тенденция, която изисква незабавни мерки.

Националната програма за превенция – нов обхват и нови цели

В края на 2026 г. изтича действието на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Премиерът Радев настоя тя да бъде разширена за периода 2027–2030 г., така че да включва новите законодателни промени, дигиталната безопасност и по-силни механизми за контрол.

Извънкласните дейности – шанс за промяна на средата

Ресорните институции ще предложат нови политики за извънкласни дейности - спорт, изкуства, доброволчество, клубове по интереси. Идеята е да се създаде среда, която ангажира младите хора и им дава алтернативи на улицата, агресията и рисковото поведение.

След Пловдив – време за действия, а не за думи

Трагедията в Пловдив постави болезнен въпрос: как държавата допуска деца да стигнат до убийство и какви мерки взема, за да се предотврати насилието сред младежите, което вече се превръща в епидемия. Отговорът вече се формулира - чрез промени в закона, чрез реална работа на институциите, чрез контрол в интернет, чрез училищна превенция и чрез ангажиране на младите хора в смислени дейности.

Предстои най-мащабната реформа срещу детската престъпност от десетилетия. А обществото очаква тя да бъде не просто написана, а приложена.