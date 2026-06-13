Осветление, видеокамери и родителски срещи срещу детската престъпност
Директорите на училищата в Благоевград инициираха среща днес с представители на институциите в града. Целта бе тревожните тенденции деца да консумира...
Следете всички новини, анализи и коментари за Детска Престъпност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Директорите на училищата в Благоевград инициираха среща днес с представители на институциите в града. Целта бе тревожните тенденции деца да консумира...