Първи подробности за новата минимална заплата! Промяната е огромна

Първи подробности за новия модел на формиране на минималната работна заплата дойдоха от кабинета Радев. Промяната е огромна. Минималното възнаграждение ще зависи от производителността на труда и ще се актуализира веднъж на 4 години.

Правителството, бизнесът и социалните партньори са се обединили около критерии за новия механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде приложен през 2027 г., съобщиха от Министерството на финансите, където във вторник се състоя кръг от преговори за новия механизъм.

В работната група участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, КНСБ, КТ "Подкрепа", БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП. В първото заседание се включиха и представители на Националния статистически институт.

Всички те са се обединили около критерии за модела на минималната заплата. Те включват:

покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се вземе предвид издръжката на живот;

общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

темпа на растеж на работните заплати;

дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

Участниците в срещата също така са се споразумели веднъж на четири години да се извършва оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд в страната.

"Необходимо е да разработим бързо и спешно механизъм за изчисление на минималната работна заплата, който да бъде съобразен с Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС и Конвенция 131 на Международната организация на труда", заяви финансовият министър Гълъб Донев.

"Всеки етап от процедурата на договаряне ще се консултира със синдикатите и работодателите", обеща министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Разговорите между представителите на държавата и социалните партньори по отношение начина на формиране на минималната работна заплата продължават.