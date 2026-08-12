НОИ отвори сметките и показа колко тежат пенсиите

По над 1 млрд. евро на месец вече отиват само за пенсиите на българите. За първите пет месеца на 2026 г. НОИ е платил 5,426 млрд. евро - средно по 1,085 млрд. евро месечно или почти 36 млн. евро всеки ден. Парите са за 2 068 870 пенсионери, а броят им само за година е нараснал с още 13 009 души. И това е сметката само до май - преди юлското увеличение на пенсиите.

От 1 юли пенсиите, отпуснати до края на 2025 г., бяха увеличени със 7,8% по швейцарското правило. Само за това повишение до края на годината са необходими още 513,1 млн. евро, което означава, че месечната сметка на НОИ вече върви още нагоре. Минималната пенсия за стаж и възраст например се повиши от 322,37 на 347,51 евро.

Средната пенсия вече е над 1000 лева по старите пари

През май средният пенсионер е получил 519,09 евро. Преведено в левове по фиксирания курс, това са около 1015 лева. Само година по-рано средната пенсия е била с 42,60 евро по-ниска - увеличението е 8,9%.

Но по-високите пенсии и увеличаващият се брой пенсионери бързо надуват общата сметка. За първите пет месеца на миналата година за пенсии са били похарчени с почти 510 млн. евро по-малко. Сега разходът вече е с 10,4% нагоре.

Парите, които влизат, не стигат за всичко

Тук идва и другата важна за всеки данъкоплатец сметка. До края на май в бюджета на държавното обществено осигуряване са влезли 3,409 млрд. евро, а са излезли 6,063 млрд. евро. Казано по-просто - срещу всеки 100 евро приходи системата е имала близо 178 евро разходи.

Разликата се покрива в голяма степен с пари от държавния бюджет. Нетните трансфери към ДОО до май са над 2,6 млрд. евро. Това са парите, които допълват постъпленията, за да могат да бъдат платени пенсиите, обезщетенията и останалите разходи на общественото осигуряване.

Още близо 600 млн. евро за болнични, майчинство и други плащания

Освен пенсиите НОИ е изплатил 595,5 млн. евро за парични обезщетения и помощи. Това са плащанията по общественото осигуряване, сред които болнични, майчинство и обезщетения за безработица. И тук сумата расте - с 21 млн. евро спрямо същия период на 2025 г.

Голямата картина обаче остава при пенсиите - те вземат близо 9 от всеки 10 евро от всички разходи на ДОО до май. А след увеличението от 1 юли сметката вече е още по-висока. За цялата 2026 г. в бюджета са предвидени 13,503 млрд. евро за пенсии и добавки, или около 10,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната.