Защита нямаме никаква. Заводите ни са мишена

България изостава с около 15 години в изграждането на способности за противодействие на дронове, предупреди бившият заместник-министър на отбраната проф. Румен Кънчев и допълни, че страната ни защита няма. Никаква.. Експертът подчерта необходимостта от спешна модернизация на противовъздушната отбрана след инцидента с дрон край Кардам, който разкри пропуски в засичането на малки и нисколетящи обекти. Защото заводите ни са потенциална мишена.

Взривът в „Емко“

Проф. Румен Кънчев предупреди, че България спешно трябва да се адаптира към радикалните промени в съвременната война. Неговият коментар идва на фона на взрива в оръжеен склад на „Емко“ край Белица и инцидента с дрон край българо-румънската граница, които поставят страната ни в изключително сложна геополитическа ситуация. По отношение на инцидента в завода на Емилиян Гебрев, експертът посочи, че е твърде рано за категорични заключения, тъй като разследването тепърва започва. Според директора на завода, видеокамерите са изправни, а самите снаряди са съхранявани отделно от барутните заряди, което насочва към версията за запалване на кутия със заряди.

Скандално бързи заключения за външна намеса

Проф. Кънчев изрази силен скептицизъм относно бързината, с която властите отхвърлиха версията за саботаж. Той призова за разследване на всички възможни причини – от човешка грешка до действия на конкурент или външна намеса. „Очевидно вече нашата система за външна намеса действа страхотно, след като на втората минута вътрешният министър знае каква е причината и че външна намеса няма“, коментира иронично той, допълвайки, че инцидентът край Белица може да има много по-широк контекст.

Българските снаряди, които спасиха Украйна

Въз основа на анализа си, експертът припомни стратегическата роля на българската оръжейна промишленост в глобалния конфликт. Той подчерта, че самите украински представители на високи нива не крият факта, че производственият капацитет на България буквално ги е спасил в първите месеци на войната. Страната ни е осигурила критично важни доставки на снаряди за 122-милиметрови и 152-милиметрови гаубици, което прави родните заводи потенциална мишена.