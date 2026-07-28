Генерално решение за пенсиите. 120 000 с извънреден ход

Близо 120 хил. души са отказали втората пенсия, показват данни на Националната агенция за приходи. Те се опасяват, че ако взимат две пенсии - държавна и от частен фонд, реално ще имат по-малко пари, отколкото, ако получават само една пенсия от Държавното обществено осигуряване.

Ако човек получава втора пенсия от универсален пенсионен фонд (УПФ), държавната му пенсия се намалява. Причината за това е, че част от вноските му за пенсия по време на трудовия му стаж не са отивали във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО), а в частния фонд, предаде "Труд".

За отпусканите през настоящата година държавни пенсии това намаление е с около 11 на сто за хора с трудова кариера без прекъсване от 2002 г. насам. След около пет години (през 2031 г.) намалението ще надхвърли 15%, а през 2036 г. ще достигне 19%. След 2040 г. намалението на държавната пенсия ще надхвърли 20%, а след 2050 г. ще се задържи на нива около 25 на сто.

През последните десет години, откакто хората получиха право да се отказват от вторите си пенсии, това са направили 123 892 души, показват данните на НАП, която събира осигурителните вноски. Същевременно само 4621 души са се възползвали от правото си отново да преминат от изцяло държавна пенсия на варианта на държавна пенсия и втора от частен универсален фонд. Така реално над 119 хил. души са решили, че предпочитат да получават само една държавна пенсия. Като в тези данни не влизат работещите в условия на първа и втора категория труд, които са се отказали от частния си професионален пенсионен фонд.

В периода, откакто беше дадено право на хората да се откажат от втората си пенсия, до 2021 г., желаещите да се откажат от частния си фонд се увеличаваха почти ежегодно. През 2021 г. беше достигнат рекорд, когато само за година 32 511 души се отказаха от универсалния си фонд и поискаха да получават само пенсия от ДОО, която да не бъде намалявана.

През следващите години броят на хората, които се отказват от частния фонд, е по-малък, но отново нараства. През 2022 г. 6938 души са заявили, че искат да получават една държавна пенсия, през 2023 г. броят на тези хора нараства до 9500 души, през 2024 г. броят им достига 10 370, а през миналата година от универсалния си фонд са се отказали 11 395 човека.

След като човек избере да получава само държавна пенсия, натрупаните пари по личната му партида в универсален пенсионен фонд се прехвърлят в НОИ. В резултат само през миналата година от частните фондове в НОИ са прехвърлени 183,27 млн. лв. (93,7 млн. евро). Кодексът за социално осигуряване дава възможност след време човек да реши отново да прехвърли парите си в УПФ и да получава две пенсии. През миналата година от това право са се възползвали само 878 души, като в УПФ са прехвърлени 4,86 млн. лв. Хората, които през миналата година са се върнали в универсалния си фонд, са близо 13 пъти по-малко от тези, които са се отказали от втората си пенсия.