Омбудсманът оспорва две важни трудови промени

Омбудсманът Велислава Делчева обяви, че ще ще сезира Конституционния съд за две трудови промени в бюджета за 2026 г. Те засягат начина за признаване на стажа при непълно работно време и механизма за определяне на минималната работна заплата. Според нея текстовете могат да засегнат над 300 000 души и е трябвало да бъдат предшествани от широко обществено обсъждане. Жалбата се очаква да бъде внесена до края на следващата работна седмица.

Спорът е за начина на приемане

Делчева изрази резерви, че съществените изменения в Кодекса на труда са включени в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет.

„Тази огромна промяна, която ще засегне над 300 000 граждани, е заложена в преходни и заключителни разпоредби. Това е злоупотреба със законодателна техника“, заяви тя в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия.

Омбудсманът смята, че решения с траен ефект върху трудовите и социалните права трябва да бъдат обсъждани самостоятелно и придружени от оценка на въздействието. В официалното си становище тя определя промяната като една от най-съществените в режима на трудовия стаж от приемането на Кодекса на труда.

Какво се променя при четиричасовия труд

При досегашните правила човек, който работи четири часа дневно в продължение на една календарна година, придобива една година трудов стаж. Новият модел преминава към изчисляване според действително отработените часове, което при същата заетост би означавало приблизително шест месеца признат стаж.

Делчева подчерта, че непълното работно време често се използва от родители на малки деца, хора с увреждания, учащи се, пенсионери и граждани, за които пълният работен ден не е възможен.

Не е направена достатъчно подробна оценка как промяната ще се отрази върху платения отпуск, допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, обезщетенията и заемането на длъжности, за които се изисква определен стаж, посочва общественият защитник.

Въпросителни около минималната заплата

Втората оспорвана разпоредба е свързана със спирането през 2026 г. на действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Делчева заяви, че не е достатъчно ясно как ще се изчислява възнаграждението занапред.

Според нея подобна мярка трябва да бъде изключение и да има подробна обосновка, тъй като се отразява пряко върху доходите на най-нископлатените работници. Минималната заплата от 1 януари 2026 г. е 620,20 евро месечно при осемчасов работен ден.

Сигналите за цените остават единични

По отношение на потребителските цени Делчева съобщи, че към момента сигналите са единични, като по-голям брой жалби е имало непосредствено след приемането на еврото. Тя призова гражданите да продължат да подават сигнали при съмнения за нередности.

Омбудсманът отбеляза, че засега няма постъпили оплаквания за качеството на туристическите услуги. Според нея обаче институциите трябва да продължат усилията за наблюдение на цените и защита на потребителите.

Има напредък за детската болница

Делчева изрази умерен оптимизъм за изграждането на Националната детска болница, като заяви, че вече вижда хоризонт за приключване на продължилия с години казус.

По изравнителните сметки на „Топлофикация“ са получени сигнали, но броят им е по-малък в сравнение с миналата година. Гражданите могат да оспорват начислените суми до 31 август.

Незрящите ще гласуват самостоятелно

Омбудсманът приветства промените в Изборния кодекс, които дават възможност на незрящите избиратели да гласуват без придружител. Според Делчева това е важна гаранция за тайната и самостоятелността на вота.

Институцията по-рано настоя за конкретни мерки, които да осигурят достъпно и равнопоставено участие в изборния процес за хората с увреждания и гражданите в уязвимо положение.

Близо 10 000 жалби за седем месеца

От началото на 2026 г. до 31 юли в институцията на омбудсмана са постъпили почти 10 000 жалби. За цялата предходна година техният брой е бил около 11 000.

Най-много са оплакванията, свързани с потребителски услуги. Следват сигналите за административното обслужване и за нарушения на правото на собственост.