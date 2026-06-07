Новата евродиректива подлуди бизнеса

България е изправена до стената! Днес изтича крайният срок, в който страната ни трябва спешно да въведе скандалната европейска директива за прозрачност на заплатите. Новите правила обещават да сложат край на дълго пазените корпоративни тайни и веднъж завинаги да съборят мъжката доминация във възнагражденията.

Жените у нас – втора ръка служители?

Данните на Евростат са безмилостни и показват шокиращо неравенство. В Европейския съюз средната разлика в заплащането е 11,1% в полза на мъжете. В България обаче ситуацията е още по-драстична – родните мъже прибират с цели 12% повече от дамите за сходен труд! За сравнение, в Белгия разликата е едва 0,8%, а в Люксембург жените дори са успели да извоюват леко предимство от 0,8%. На дъното на тази позорна класация е Естония с бруталните 18,8% разлика.

Кандидатстваме за работа „на сляпо“

До момента практиката у нас беше пълна мистерия за търсещите работа. „Първоначално на доста места не се споменава каква е заплатата. Вече, ако се стигне до предложение, тогава се коментира“, споделя пред bTV Мария Милицова, която през годините е сменяла различни позиции без никаква яснота за парите, които заслужава.

Новата директива обаче удря брутално по тази фирмена политика! Бизнесът вече ще бъде задължен да обявява възнагражденията още в самите обяви за кандидатстване.

Брутални промени

Най-революционната и плашеща за бизнеса промяна е отпадането на пълната тайна на парите. Всеки един служител вече ще има законовото право да изиска и получи информация за това колко точно получават колегите му на същата позиция.

Докато служители като Мария приветстват промяната с надежда за ясни критерии, а прогресивни работодатели като Ивайло Пандов (собственик на фирма за доставка на храни) твърдят, че не се притесняват, защото плащат еднакво за еднакви качества, по-голямата част от бизнеса е в паника. Големият въпрос остава: как точно компаниите ще разделят категориите служители и готови ли са за масови бунтове в офисите, когато тайните излязат наяве?

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