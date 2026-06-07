България изпусна ключов срок за равни заплати

Страната ни не успя да въведе навреме европейската директива за прозрачност на заплащането, чийто краен срок изтича днес, съобщиха от КНСБ. Само три държави членки на Европейския съюз са транспонирали директивата в срок, а страната ни не е сред тях.

Според синдиката това означава, че работещите жени у нас ще продължат да нямат достатъчно яснота дали са жертва на дискриминация при заплащането на работното си място. В България разликата между възнагражденията на мъжете и жените е около 12 процента, при средно равнище за ЕС малко над 11 на сто.

Закъснението поставя България в голяма група държави, които все още не са приключили процеса по въвеждане на новите правила. КНСБ се позовава на анализ на Европейската конфедерация на профсъюзите, според който почти половината от страните членки още дори не са публикували проект за национален закон.

Около една четвърт от държавите имат изготвени проекти, но не са на път да завършат транспонирането до следващата година. Процесът е приключен в Словакия, Италия и Литва. Частично въвеждане има в Полша, Чехия, Малта и Белгия.

България е сред държавите с проект на законодателство, но със забавено въвеждане. В същата група са Нидерландия, Франция, Дания, Финландия, Кипър и Румъния. У нас срокът за публично обсъждане на подготвения проектозакон - промени в Закона за защита от дискриминация - изтича на 18 юни.

Националната цел е разликата в заплащането между мъжете и жените да бъде намалена до 10 процента до 2030 година. Според оценки на Европейския парламент от 2025 г. всяко понижение с 1 процентен пункт на тази разлика води до увеличение на БВП с около 0,1 процента.

Без публикувани проектозакони и конкретен график остават Ирландия, Германия, Испания, Австрия, Хърватия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Люксембург, Португалия и Словения. Швеция се противопоставя на транспонирането на директивата.

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