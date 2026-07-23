Продават част от култов имот на морето

Министерски съвет разреши на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД да продаде част от недвижим имот, с местонахождение к.к. “Чайка”, собственост на дружеството.

Справка на Moreto.net показва, че притежание на холдинга в района е почивна база на БДЖ. Почивно възстановителен център “Железничар” е разположен между непосредствено до спирка “Журналист”.

Почивната станция се намира на около 200 метра от плажната ивица “Кабакум”. Тя е на четири етажа и разполага със 136 легла, разпределени в 68 стаи, а също и с ресторант със 134 места.

Сградният фонд на почивната база е разположен в имот с площ 12,8 дка, показва справка в кадастъра.

По информация от сайта на холдинга, към настоящия момент почивната база е временно недостъпна за ползване от служители на дружеството, а в нея са са настанени разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.