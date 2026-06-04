Разгеле! Замразяват им заплатите

Парламентарният шеф удари по джоба на народните представители и секна безкрайното политиканстване на трибуната.

Истински трус разтърси кулоарите на 52-рото Народно събрание, след като стана ясно, че депутатите официално пристъпват към замразяване на своите възнаграждения. Посегателството върху депутатските заплати беше обявено като ключова социална мярка от председателя на парламентарната група на управляващата формация „Прогресивна България“ Петър Витанов. От пресцентъра на парламента потвърдиха за мащабните промени в правилника, които имат за цел веднъж завинаги да спрат наглия фонов шум и злоупотребата с право в пленарната зала, принуждавайки народните избраници най-после да започнат реална работа по забавените закони на страната.

Голямото разпределение на властта и 14-те златни стола

Зад кулисите на финансовия удар се крие и окончателното конструиране на двадесет и четирите постоянни парламентарни комисии. Разпределението на председателските места отразява изборните резултати и пропорционалното представителство, но голямата власт отива директно в ръцете на управляващите. „Прогресивна България“ овладява общо 14 комисии, като слага ръка на най-стратегическите за държавата сектори – правни въпроси, бюджет и финанси, енергетика и национална отбрана. Самият Петър Витанов застава начело на тежката Комисия по външна политика, докато за опозиционните партии остават ръководните места в 9 комисии, сред които тези за иновации, права на човека и българите извън страната. За да се избегнат спекулации, контролът и надзорът над службите за сигурност ще се извършват на строг ротационен принцип.

Край на умишленото блокиране и празните приказки

Ръководството на парламентарната група излезе с остра позиция и декларира, че новите процедурни правила ще сложат окончателен край на умишленото блокиране на законодателната дейност. Витанов беше категоричен, че с новия правилник се отстранява излишното говорене, което досега се е използвало единствено за политиканстване, а не за работа по същество. Намалено е времетраенето за процедурни въпроси, тъй като с тях се е злоупотребявало ежедневно. С орязването на дебатите и замразяването на парите народните представители ще бъдат принудени да гласуват съдбоносните за обществото решения в пъти по-бързо.

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