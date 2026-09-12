Шок! ТЕЛК сваля проценти и пенсии, без болните да са оздравели
Над 12 800 решения са обжалвани само от началото на годината, а хора остават без пенсия и средства за лечение
Следете всички новини, анализи и коментари за Комисии. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Над 12 800 решения са обжалвани само от началото на годината, а хора остават без пенсия и средства за лечение
Според изборния експерт сегашната администрация има късмет, че първият вот пред нея вероятно ще бъде президентският
Налагат им и брутални реформи
Задава се нов скандал - със здравеопазването
Депутатите избраха нови председатели
Доган има общо четирима шефове на комисии
Ще бъдат попълнени всички комисии в НС с представители на "Величие"
Това ще намали многократно времето за разглеждане на документите за нетрудоспособност
Все още има комисии, в които най-малко два пъти да се ходи за подаване на заявленията
Той призова областните управители на ДПС днес още да напуснат постовете си
От ГЕРБ-СДС се страхуват от "активен саботаж"
Разбирателството не стигна за повече
Засега има напълно преустановено машинно гласуване само в една секция в София
Ветеран от БСП поема икономиката и иновациите в парламента
ГЕРБ ще отговаря за външната политика, ДПС - за бюджета
Порязаха партийните номади
От следващата седмица започва приемането на закони
Една от комисиите ще нищи дерогацията, която беше дадеда на Лукойл за руския петрол
Внесени са няколко проекта на решения за промени в състава на комисии
На последното заседание бяха избрани заместник-председатели на Съвета, както и състави на постоянните комисии