Почина Михаел Шумахер, но не легендарният пилот

Михаел Шумахер, уважаван автор от Уисконсин, известен с обширните си биографии, почина на 29 декември на 75-годишна възраст. Новината беше потвърдена от дъщеря му Емили Джой Шумахер, въпреки че причината за смъртта не беше съобщена.

Шумахер е автор на известни произведения като „Франсис Форд Копола: Животът на един режисьор“ , „Кръстопът: Животът и музиката на Ерик Клептън“ и „Дхарма Лайън“, биография на поета Алън Гинсбърг . Други негови произведения, включително „Мистър Баскетбол“, за легендата на НБА Джордж Микан, и „Уил Айснър: Животът на мечтател в комиксите“ , обхващат живота на пионера на графичните романи.

Съобщението за смъртта му обаче предизвика широко объркване онлайн, тъй като името му е идентично с това на седемкратния световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер, пише petel.bg.

Социалните медийни платформи бяха заляти от почит към легендата на състезанията. „Човекът, митът, легендата @MichaelSchumacher почина“, написа един потребител в X.

Друг каза: „Почивай в мир, Майкъл. Ти си истински герой.“

Един потребител изрази изненада, когато научи, че двама известни личности споделят името Михаел Шумахер, пишейки: „Току-що днес разбрах, че в света има двама души с име Михаел Шумахер.“

Бързо последваха разяснения, тъй като някои потребители посочиха грешката, подчертавайки, че легендата на Формула 1 е все още жива.

