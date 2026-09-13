Здравка Евтимова пред СТАНДАРТ: Моля се българската сила да възкръсне
Ако човечеството се превърне в пустош, олигарсите няма да станат богове, казва световно признатата писателка Здравка Евтимова
Следете всички новини, анализи и коментари за Писател. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ако човечеството се превърне в пустош, олигарсите няма да станат богове, казва световно признатата писателка Здравка Евтимова
Обичта е противоотрова на завистта, а предателството започва от самите нас
Такива хора могат да предложат на света нещо уникално в своята креативност
Той бе на 82-годишна възраст
Битката за истината у нас ще продължи до физическия крах на идеолозите и техните наследници, които са на високи позиции
Поклонението ще се състои на 23 януари
Тъжната новина предизвика широко объркване онлайн
Тъжната вест съобщи дъщеря му
Какъв съвет даде на бившия водещ
Плагиат ли е?
Бореше се с рядко генетично заболяване
Сред най-известните му книги е "Паркът "Горки"
Четем нов роман от легендарен холивудски актьор
На 86-годишна възраст
Тежки обиди към някои от служителите
На 89 години
58-годишната Александра Фрьолих е издала романи, които са в челните места на класациите
Смятан е за последния представител на златното поколение латиноамерикански писатели
Той е автор на 28 книги
Агенцията представлява големи имена като Джоджо Мойс, Антъни Хоровиц, Ан Патчет, Луси Фоли, Саймън Бекет