Известен писател нападна здраво Сиромахов!

Писателят Веселин Стаменов отговори задочно на Иво Сиромахов в социалната мрежа.

Ето какво пише той:

Иво, видях ти фейсбук поста.

Цитирам те буквално.

„Какво сте се разревали за синята зона. Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране.“

И добави.

„Снимайте се пред НДК и се прибирайте на село.“

Браво. Деликатно като проходилка на лед.

И мъдро като човек, прекарал дълги години да служи на предприемач,който направи национална телевизия с хората от тези същите села.

Те ти носеха рейтинг. Смях. Хляб.

Днес ти носят кола в съседното паркомясто и вече са проблем.

Да уточним.

София не е музей на кореняците.

Не е бащината ти нива.

Не е онова мазе с буркани, пазено само за свои.

София е столицата на всички, които живеят тук.

Които работят. Плащат данъци. Борят се.

И се учат да паркират в синя зона, без да плачат във фейсбук.

Ти си забавен човек.

Доказано години наред по телевизията.

Само че хуморът работи по-добре, когато не разделя хората на „тукашни“ и „онягащни“.

Иво, ако утре решиш, че на някой му пречи новият ти комшия, просто си спомни…

Някога ти беше човекът от „другия край“.

Публиката те направи столичанин.

Не тротоарът.

Ти си талантлив.

Продължавай да пишеш смешки.

Само не се опитвай да затваряш града зад себе си.

