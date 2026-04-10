Вярата срещу мрака! Мощно послание на Здравка Евтимова преди Възкресение

На Разпети петък, в най-тихия и тежък ден преди Възкресение Христово, думите придобиват особена тежест, а съвестта излиза на преден план. Писателката Здравка Евтимова отправи мощно и дълбоко послание за вярата, болката и човешкото достойнство в ефира на бТВ. Тя говори за онова, което не се вижда - вътрешната битка, която всеки човек води със себе си. И напомни, че спасението започва отвътре.

Вглеждане в себе си в най-тежкия ден

Разпети петък е време за равносметка и вътрешен поглед, в който човек се изправя срещу страховете и слабостите си. Ден, в който не само се мисли за близките, но и за онези, които трудно приемаме, защото именно там се измерва силата на духа.

Евтимова подчерта, че приемането и прошката са част от истинската човечност, особено в моменти на изпитание. Тя насочи вниманието към смисъла на саможертвата и към необходимостта от вяра в най-трудните часове.

Предателството - рана в самия човек

„Когато човек предава някого, той първо е предал най-силното в себе си. Предал е добрината и надеждата да живее почтено, да бъде човек“, каза писателката.

Според нея предателството не е естествено за човека. „Затова рано или късно предателят усеща как нещо го гризе. Може да има пари, положение, успех, но се събужда нощем с болка“, допълни тя.

Евтимова описва тази болка като вътрешен глас, който не може да бъде заглушен. „Тази болка е езикът на милиардите години човешка еволюция, която казва: „Ти си предател. Ти си съсипал най-доброто в себе си“, посочи тя.

Възкресението като вътрешно състояние

За писателката Възкресението не е само религиозен акт, а усещане за човешко достойнство и съхранена доброта. „То е способността да видим силните страни на хората около нас и да направим света по-човечен“, обясни Евтимова.

Тя подчерта, че това е труден ежедневен избор - да се противопоставим на алчността и на стремежа да вземем повече, отколкото ни е нужно.

Най-страшните чувства и тяхната противоотрова

Евтимова определи завистта като едно от най-разрушителните човешки чувства. „Няма по-страшно чувство от завистта“, каза тя и допълни, че именно затова човечеството възпява доброто и хората, които го носят.

„Обичта е най-голямата противоотрова на завистта и ревността. Горко на хората, които ги изпитват“, заяви писателката и сподели, че се моли да бъде предпазена от тези състояния.

Бог не е изоставен - той е вътре в нас

В свят, изпълнен с болка и загуби, мнозина се питат къде е вярата. Евтимова обаче дава категоричен отговор. „Някой може да си мисли, че Бог е книга, оставена да събира прах. Но ако погледнем дълбоко в себе си, ще разберем, че не е така“, каза тя.

И добави думи, които звучат като тихо, но силно напомняне: „Единственото, което ни остава, е да се обърнем към тази книга и да разберем, че носим Бог в нас самите“.

