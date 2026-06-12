Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова и куп любими автори се срещат с читатели днес
Пролетният панари на книгата приключва утре
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Пролетният панари на книгата приключва утре
Ако човечеството се превърне в пустош, олигарсите няма да станат богове, казва световно признатата писателка Здравка Евтимова
Обичта е противоотрова на завистта, а предателството започва от самите нас
Знанието и човечността са моята надежда за България, казва писателката Здравка Евтимова, прославила страната ни в цял свят
Световноизвестната ни писателка обобщи годината
Две нови номинации за престижни награди
Нашата река прокопава планини, вади най-красивото от камъка, казва писателката
Неграмотността е много по-страшна от насилието, категорична е световноизвестната писателка
Световноизвестната българска писателка такава, каквато никога не сте я виждали
Представя сборник от разкази
Невежият човек е лесно управляем. Какво му остава, освен да се вайка и оплаква?
Умът, който се стреми да потиска някого, изгнива
Пандемията е тежък урок по отговорност, казва писателката Здравка Евтимова
Здравка Евтимова и Теодосий Теодосиев с послания за 24 май
Историята на нашия език ни прави силни
Сама преведох „Кръв от къртица“, учудвам се, че го изучават 14-годишни, казва Здравка Евтимова
Когато героите дойдат при теб, само Вселената е срок Българите често сме повече камъни, отколкото хора, но с камък се гради дом, казва Здравка Евтимо...
Радио Благоевград продължава инициативата „Литературни дни" с гостуване на писателката Здравка Евтимова и нейната творба „Пернишки разкази". Срещата с...