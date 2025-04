Здравка Евтимова с нов удар в САЩ. Голямо признание

Нов удар в САЩ направи най-добрата ни писателка Здравка Евтимова.

Американското литературно списание The Gravity of the Thing е номинирало разказа "Сладки череши" на българска писателка в две свои категории.

Едната е "Най-добрите разкази, публикувани в САЩ-2025" - антология с разкази, която предстои да излезе в САЩ през следващата година. Другата е за награда Pusгcart 2026 г.

Добрата вест съобщи самата писателка на страницата си във "Фейсбук".

В България разказът е публикуван в offnews.bg със заглавие "Глад".

Тази година Здравка Евтимова беше отличена с престижната награда на името на патриарха на българската литература Иван Вазов за цялостен принос за литературна и преводаческа дейност.

Здравка Евтимова е най-превежданата и публикувана зад граница наша съвременна писателка.

Родена е в Перник, завършила е английска филология във Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий". Носител е на много отличия у нас и в чужбина. Нейни разкази са публикувани в САЩ, Великобритания, Япония, Канада, Австралия, Франция, Германия, Белгия и редица други държави.

През 2023 г. Здравка Евтимова беше получи диплом за най-добър разказ с научнофантастични елементи от САЩ. "На Димитър - поет" ("For Dimitar – A poet") събра най-много гласове от писатели и читатели на научнофантастична литература в американската платформа "Critters".

Разказът ѝ "Кръв от къртица" пък влезе в американските учебници по литература и се изучава от децата зад океана в осми клас.

