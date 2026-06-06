Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова и куп любими автори се срещат с читатели днес

Срещи със Захари Карабашлиев, Катя Антонова, Стефка Станчева и Здравка Евтимова и други български автори предстоят в шестия ден на Пролетния панаир на книгата пред Националния дворец на културата (НДК).

От 11:00 ч. авторката на книгата „Феята от захарницата“ Катя Антонова ще се срещне с читатели в шатрата на издателство „Сиела“.

Авторката на книгите „Добруджанският феникс“ и „Мигът на Дора“ Стефка Станчева ще се срещне със своите читатели в шатрата на издателство „Лемур“ от 11:00 ч.

От 13:00 ч. в шатрата на издателство „Сиела“ ще се състои среща с автограф с автора на книгите „Рана“, „Последният ловец на делфини“ и „Хавра“ Захари Карабашлиев.

Писателката Здравка Евтимова ще се срещне с читатели от 18:00 ч. в шатрата на издателство „Жанет 45“, където ще представи новия си сборник „Каварненски разкази“.

Днес предстоят още срещи с Весела Генова, Мария Донева, Мишел Дармъди, Владислав Христов, Оля Стоянова, Ясен Григоров, Петя Антонова, Цветан Колев, Мариана Грънчарова, Иво Сиромахов, Пламен Ковачев, Милена Маат, Мари Димитри, Дончо Донев, София Стойнева, Едвин Сугарев, Калин Янакиев, Иваномир Цанков, Неда Малчева, Роман Кисьов, Димитър Ангелов, Милен Хальов, Симеон Аспарухов, Боян Йорданов и Мая Бочева.

Тази година панаирът се състои от първи до седми юни в парка пред НДК. Събитието е част от Културния календар на Столична община за 2026 г. В панаирните дни се провежда и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи (от първи до шести юни), в който традиционно участват родни и чуждестранни писатели и илюстратори.

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