Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова и куп любими автори се срещат с читатели днес
Пролетният панари на книгата приключва утре
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Пролетният панари на книгата приключва утре
Авторът на "Кери", "Сиянието" и много други обичани романи се яви по свое желание
Ще участват рекорден брой издателства и книгоразпространители
Съчувствам на бъдещия директор на БНТ, казва издателят