Книгата е новият тренд: Защо четенето внезапно се оказа секси
Модните къщи превърнаха литературата в символ на престиж, а очилата за четене и романът в ръка вече са аскесоар номер 1
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Модните къщи превърнаха литературата в символ на престиж, а очилата за четене и романът в ръка вече са аскесоар номер 1
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Пролетният панари на книгата приключва утре
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Експертите предупреждават, че случаят може да постави под въпрос границите на законите за поверителност
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Посланичката на САЩ прочете цитати от патриарха на българската литература
Повече от 56 000 души са внесли в 2019 молби да видят досиетата си от тайната полиция Щази
Всяка година преди празниците Гейтс дава списък от 5 важни според него книги
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Образованието е разговорът за нашите деца, заради него вярваме в тези светли бъднини, каза министърът