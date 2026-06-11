Седмокласник е прочел 469 книги за една година

Докато повечето деца прекарват часове пред телефоните си, едно 12-годишно момче от Израел е открило своя собствена суперсила – четенето. Шай Тондовски, ученик в седми клас, е прочел впечатляващите 469 книги само за една година и за четвърти пореден път е обявен за най-активния читател в квартал Яфа в Тел Авив, съобщава bTV.

Младият книголюбец, който е с разстройство от аутистичния спектър, е истинска легенда сред библиотекарите. В библиотеката „Бейт Рака“ го наричат „шампион на шампионите“, а рекордът му продължава да расте всяка година.

„Просто започнах да развивам скоростта си на четене, това е всичко“, казва Шай, който приема постижението си съвсем естествено.

Сред безкрайните рафтове с книги момчето избира следващото си четиво по прост начин – прочита резюмето и ако историята му хареса, взима книгата. Най-много обича научната фантастика и фентъзито, защото те му позволяват да посещава светове, които не съществуват в реалността.

Любимата му авторка е Мейра Барнеа-Голдберг, а сред най-обичаните му книги е Бен и патето Деда.

Освен книгите, Шай се интересува от наука и технологии и мечтае един ден да стане изобретател. В момента той се подготвя и за своята Бар мицва – важна церемония в еврейската традиция, която отбелязва навлизането в зрелостта.

Зад успехите му стои подкрепата на неговата майка, библиотекарите и специалистите от център „Тутим“ в Яфа, който помага на деца със специални потребности.

Най-интересният съвет на момчето към връстниците му обаче е свързан с телефоните.

„Без екрани. Ще им стане скучно и ще посегнат към книгите“, казва Шай. Според него ключът не е пълната забрана, а балансът между технологиите и четенето.

Историята на момчето е вдъхновяващ пример, че понякога най-големите приключения не са в интернет, а между страниците на една книга.

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