Майка си татуира клавиатура на ръката, за да си говори със сина си, който е аутист
Идеята се хареса на милиони
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Идеята се хареса на милиони
Умолява се всеки, който има информация за младия мъж да подаде сигнал на тел. 112
Момче разкри тайната как децата да заобичат книгите: „Без екрани!“
Опровергава продупреждение на Тръмп
За да може да обработи емоциите, които изпитва
Мъжът е обявен за общодържавно издирване
Христо Янев иска да увлече и още спортисти
Майка му го завела на тренировки, за да пребори страха си от водата
Игуменът на Троянския манастир се извини на майката
Робърт де Ниро и синът му Елиът рядко се показват на публична места
На 2 април отбелязваме Световния ден на информираност за аутизма. Информираността е средство, чрез което можем да променим живота на аутистичните личн...
Робърт де Ниро основава фестивала "Трибека" преди 15 години
Нова за България терапия помага на деца с аутизъм да развиват социалните си умения. Тя се прилага от специалисти в Центъра по приложен поведенчески ан...
Мачът на звездите във "Volley Mania" донесе общо 1124 лева за дневния център "Тацитус", който работи с деца с аутизъм. Любителската волейболна лига пр...
Мачът на звездите във Volley Mania донесе общо 1124 лева за дневния център "Тацитус", който работи с деца с аутизъм. Любителската волейболна лига пред...
Държавното горско стопанство Кърджали предлага 100 елхичка по 27 лв. за благотворителна кампания „Купи жива елхичка, помогни на дете". Дръвчета ще мо...
Ентусиасти с широки сърца ще подарят един различен ден на децата с увреждания от столицата. Те организират единственото по рода си състезание по спорт...
Децата със специални потребности са като прокажени за обществото Преди няколко дни към "Стандарт" се обърнаха родителите на "различно" дете. От онези...
Обиждат сестричката на Влади с "Брат ти е тъпанар" Първолакът "с проблеми" решава дори тестове за четвъртокласници Тормозът над "различни" деца в Бъ...
Шефът на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов ще дари събраните 70 000 лв. от рождения си ден. Сумата беше събрана по време на празненството...