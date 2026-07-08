Издирва се 20-годишен мъж с аутизъм в Благоевградско

Издирва се 20-годишен младеж с аутизъм в Благоевградско. Семейството живее отскоро в Сандански. Те са бесарабаски българи. Сигнал за издирването е подаден от майката на момчето.

Вчера към 15.00 часа синът ѝ Владислав последно е видян в района на шкембеджийница в Сандански. Според нея той може да е бил подлъган да се качи в такси и да е потеглил в неизвестна посока. Вчера през деня мобилният му телефон е бил включен. Късно снощи вече не е имало връзка с него. Майката предполага, че му е паднала батерията.

Момчето е с разстройство от аутистичния спектър. Говори руски език. Последно е бил облечен с военно зелен панталон, тениска и дънков елек, както и черни кубинки. На дрехите си има верижки с висулки на рок групи.

Подаден е сигнал в полицията. Засега няма потвърждение за издирване.

Умолява се всеки, който има информация за младия мъж да подаде сигнал на тел. 112. Информация може да се подава и на личния номер на майката – 0876183724.

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