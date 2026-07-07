Водата в Анкара събра очите на японския министър. Гледа и не вярва!

Японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми, който присъства на 36-ата среща на върха на НАТО в Анкара, не можа да скрие огромната си изненада при вида на необичайното опаковане на питейна вода в Турция.

Той започна да разглежда като малко дете водата в пластмасова чаша, запечатана с фолио, която му сервираха на срещите. Това е много познат формат за Турция, но абсолютно известен за Япония.

Това написа Haber Global, като цитира пост на японския министър в социалните мрежи.

Шинджиро Коизуми направи снимка на чашата вода, която му сервираха и публикува снимката в официалния си акаунт, придружавайки я с искрен коментар:

"Първоначално мислех, че е свещ, но се оказа вода. Това е първият път, когато виждам подобно нещо"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com